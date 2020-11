Sebastien FRUCHART

Dès l'âge de 10 ans, je me suis intéressé par l'univers de la mode et du spectacle, pour ses démarches innovantes, valorisant la créativité et porteur d'émotions dans un environnement multiculturel.



Compétences :



Collaborer et accompagner les équipes Studio, des ateliers, BE, achats et façonniers. Apporter les instructions techniques nécessaire au développement et à l'industrialisation des produits : identifier les problèmes techniques rencontrés et proposer des solutions, afin de faciliter la production. Faire évoluer les processus afin d'améliorer la performance en continu. Garantir le respect du calendrier des délais de fabrication et de la qualité des produits.

Etablir une relation de confiance avec les sous traitants. Contribuer à l'atteinte des objectifs de marge et de prix.



- Analyse technique d'un croquis et de photos

- Techniques de dessin, utilisation de logiciels de dessin et modélisation

(Illustrator, Kaledo, Modaris de Lectra).

- Techniques de prise de mesures

- Techniques de patronage

- Techniques de coupe, d'assemblage et de montage en habillement

- Techniques de gradation

- Appréciation visuelle et esthétique (tomber de vêtement, matière...)

- Planification des mises au point et des gradations des modèles

- Etude et modification des caractéristiques techniques du modèle de

collection pour industrialisation.



A très Bientôt,

Sébastien F.