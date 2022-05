Bonjour,



Je m’appelle Laurie Heron ,étudiante au Lycée Paul Poiret 1Pro MMV,depuis toujours j'ai eu une passion pour la mode.Que se soit par la matière du textile,la découpe du produit,ou même la compréhension du modèle.

De plus j'ai eu l'opportunité de présenter deux projets qui défileront à la Sorbonne,l'un sur le thème "de l'exposition de JPG " et l'autre sur "Le monde d'ici et d'ailleurs:La Corée du Sud".

Optimiste je souhaiterai plutard continuer mes études et approfondir mes connaissances...







