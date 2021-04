Sébastien GALLIET

Je suis dynamique, orienté projet et opération industrielle. Avec plus de 14 ans d'expérience sur le terrain, dans le milieu industriel et dans la Supply Chain qui apporte une expérience dans l'Organisation, la gestion de projet et la Productivité. J'ai démontré des capacités à diriger et à motiver des équipes pluridisciplinaires et multiculturelles dans le cadre de projet locaux et internationaux grâce à mon organisation, mon sens de l'écoute et ma rigueur.



Mes compétences :

Production

SAP

communication

Supply Chain

Management

Ingénieur

Lean manufacturing

Planning

Autocad

Microsoft Office