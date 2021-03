Sébastien GAUTHIER

Bon relationnel, sens des responsabilités, capacité d'organisation, planification des exigences et gout pour le détail, ajoutés à plus de vingt-cinq années d'expériences dans des domaines techniques divers mont permis d'acquérir efficacité et adaptation dans la gestion de projets.



- écouter - analyser - conseiller - proposer - concevoir - réaliser - assister - guider - commander -

Tous ces verbes sont mon quotidien.



Mes compétences :

Microsoft Office

Artioscad -> niveau poussé à la programmation

StackBuilder (logiciel gratuit de palettisation)

PLV

Packaging