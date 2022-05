Sebastien GUINEFOLEAU

Bonjour,

J'ai une bonne expérience dans le génie climatique , dans mon poste précédent (Avant ma mutation) j'ai eu l'occasion d'élargir considérablement mon domaine d'action (J'avais le statut de technicien de maintenance) .

En effet mon travail consistait la plupart du temps à diagnostiquer des problèmes récurants, à réaliser les devis correspondants et à mettre en oeuvre (Avec l'aide des sous-traitants ou avec des collègues) les modifications nécessaires.

Les clients constataient effectivement une nette diminution des disfonctionnements, ce qui engendre sur le long terme une nette économie à tout les niveaux.

Je recherche donc un emploi qui me permettra de gérer une clientel en toute autonomie/confiance afin de proposer les améliorations necessaires dans un but économique et écologique.

Le management d'une équipe est une expérience que je pourrai acquérir , je pense avoir les qualités requises, écoute ,motivation et travail en confiance avec un contrôle minimum car hélas bien souvent trop de temps est perdu en reporting .