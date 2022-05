Sébastien GUITTARD

Ingénieur bureau d'études

-Création et calcul des nouveaux designs pour des équipements de levage, working plate-forme et produit de sécurité haute pression pour le secteur pétrolier

-Suivie des dossiers de certification des produits par les tiers parties

-Standardisation des listes de pièces

-Suivit des non conformités

-Support technique pour projet neuf ou aftermarket



Utilisation des logiciels, Inventor, Vault, Ansys Workbensh, SAP, MS Office



Mes compétences :

Rédaction de cahier des charges

Gestion de projets

ANSYS Workbench

Analyse de la valeur

Catia v5

Certification

Conformité

SAP

Autodesk inventor

Solidwork

Autocad

ANSYS Workbensh

Microsoft Word/Exel/PowerPoint

MathCAD

Matlab