Sebastien GUIVARCH

Mon expérience, de plus de 17 ans dans la gestion de production, m'a permis d'acquérir des compétences dans les domaines du management, de la formation, de l'organisation et optimisation d'ateliers pluridisciplinaires, la gestion de production du prototype à la grande série, dans les secteurs de l’automobile, du militaire et de la santé.

La pratique des normes iso 90001, 14001, 13485…La formation, le management, gestion d’équipes de 3 à 180 personnes, le coaching, les nouvelles technologies, le LEAN management, la planification et organisation de charges, les vernis, la plasturgie, travail en salle blanche, polissage, usinage , usinage diamant ,participation à la création d'unités de production et d'usines...

Dynamique, à l’écoute et manager dans l'âme, je possède, également, une grande capacité d'adaptation, comme le démontre mon expérience en Espagne pendant deux ans.



Mes compétences :

Management de projet

optique

Photonique

Plasturgie

Micromecanique

Coaching

Ophtalmie

Gestion production

Planning

Management

Amélioration de process

Amélioration continue

Lean management

Gestion des stocks