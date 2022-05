Sébastien GUSTON

Ayant à mon sens fait le tour de l'industrial cleaning, de ses problématiques et de nos solutions pour casser son mode de fonctionnement, après presque 7 ans passés à révolutionner cette profession, je repars à la conquête d'une nouvelle aventure professionnelle.



Entrepreneuriat, dynamisme et positivisme chevillés au corps, je suis ouvert à toute proposition professionnelle qui mêlera Management, direction CO, RSE et Innovation.



Salarié ou associé peut m'importe tant que, amis recruteurs vous et/ou votre entreprise partagiez mes valeurs de "business dans le respect de l'Humain" et de volonté permanente d'innover.



A bientôt



Mes compétences :

Gestion d'entreprise

Développement commercial B to B

Management équipes pluridisciplinaires

Stratégie d'entreprise

Accompagnement dirigeants tpe pme et des createurs

Nettoyage industriel