Sebastien GUYBAN

Socopi, société nationale de distribution B to B, leader sur le réseau des débitants de tabac et maisons de presse.

Objectifs :

- Consolider et développer un portefeuille clients existant.

- Démarcher et fidéliser un portefeuille de prospects.

Profil :

Idéalement, expérience commerciale, et ou maitrise significative d'un bon relationnel client (B to B, B to C, magasin... )

Autonome, rigoureux(se), tenace, aisance relationnelle.

Salaire

Moyens et rémunérations : rémunération attractive, non plafonnée (fixe + variable). Indiquer prétentions salariales. Véhicule et ordinateur fournis.

Adresse

Merci d'adresser votre candidature : CV + lettre + photo à : recrutement@socopi.fr