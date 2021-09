Sébastien GUYOT

DESSINATEUR PROJETEUR INVENTOR depuis 20 ans en BE Machines spéciales, je mappuie sur ma connaissance approfondi des logiciels de conception 3D, INVENTOR (Schéma de Conception), SOLIDWORKS, CATIA V5 et REVIT pour axer mes recherches :



D'une part, je suis en recherche active sur des postes de DESSINATEUR PROJETEUR en BE Mécanique ou Machines Spéciales sur le bassin Nantais.



D'autre part, sous le statut d'auto-entrepreneur depuis 2009, je propose les prestations en Home Office d'un Bureau dÉtudes et de Développement produits via AUTODESK VAULT et INVENTOR ou SOLIDWORKS.



Mes compétences :

Gestion de Commande après des Fournisseurs.

Gestion de Projets Mécanique avec Chiffrage.

Elaboration de Documentations Techniques.

Encadrement et Accompagnement d'une Equipe.

Conception Assisté par Ordinateur en 3D.

Formateur Inventor.

DAO

CAO

Mécanique

Projeteur

Dessinateur

SolidWorks

Autodesk inventor