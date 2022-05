Sébastien GUYOT

Vous dirigez une PME, vous êtes auto-entrepreneur ou artisan, vous vous sentez débordé par votre administratif, vous rêveriez d'embaucher une assistante mais ne pouvez pas vous engager sur un salaire supplémentaire?



Fort de plusieurs années d'expérience en gestion d'entreprise, et ayant notamment moi même créé, dirigé et organisé différentes PME, je suis bien placé pour comprendre votre problématique ... Votre priorité est de faire du chiffre, alors confiez-moi le reste sans engagement!



- Administratif

Secrétariat classique, gestion de la trésorerie, prévisionnels, pointage, déclaration TVA, démarches ...



- Commercial

Devis, factures, relances, suivi clients, gestion des stocks, bons de commandes, livraisons...



- RH & Social

Rédaction des contrats, DUE, gestion des notes de frais, préparation des éléments de paie ...



- Communication

Mailing/sms, graphisme (plaquettes, flyers, menus, affiches ...), gestion sites internet, évènementiel, réseaux sociaux ..



