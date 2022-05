Consultant Sénior / 15 ans d'expérience en MOA Echanges Interbancaires / Trésorerie / Cash Management.



Métiers Bancaires :

* Systèmes d’échanges : ABE (EURO1, Step1 & 2), TARGET2, SEPA ;

* Gestion de Trésorerie : Prévision de Liquidité Intraday – Cash Management.

* Interbancarité : BDF (Banque de France) / CBK / TARGET2 / SEPA



Fonctionnelles :

* Conduite de Projet : Coordination, Planification et Formation

* Méthodologie de rédaction des livrables : Analyse des Besoins, Note de cadrage, Cahier des charges, Spécifications Fonctionnelles, Cahier de recette.

* Management de projet : Mise en oeuvre d’une organisation et d’une méthodologie de gestion de projet. Préparation du lancement du projet, structurer et conduire le projet, suivre l'avancement des tâches. Mise en oeuvre des techniques de management pour diriger et animer son équipe.



Mes compétences :

Conduite du changement

SWIFT

CASH MANAGEMENT

Gestion de projet

MOYENS DE PAIEMENT

Formation

Informatique

Conseil

SEPA