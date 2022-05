Sebastien HAMONIAUX

Leader européen dans la distribution d’aciers résistants à l’abrasion et d’aciers à Haute Limite d’Elasticité, Abraservice France propose à ses clients industriels des solutions complètes, depuis l’analyse des besoins à la fourniture de pièces parachevées, prêtes au montage.



L’expertise technique et l’expérience d’Abraservice France, la compréhension des contraintes spécifiques de vos projets et le recours à une large gamme de produits et de capacités de transformation nous permettent de vous apporter des réponses entièrement personnalisées et prêtes à l’emploi.



Abraservice France attache une importance particulière à la relation durable de confiance qu’elle entretient avec ses partenaires : sa proximité, sa disponibilité et sa capacité de conseil vous assurent une prise en charge totale, sûre et transparente de vos demandes ainsi que leur suivi après livraison.



Bénéficiant d’une implantation européenne, la marque à laquelle appartient Abraservice France satisfait les attentes de clients évoluant dans des environnements aux exigences de qualité et de longévité des pièces particulièrement sévères : sidérurgie, mines et carrières, cimenterie, dragage, recyclage, manutention, levage et transport d’agrégats, travaux publics, sucrerie, machinisme agricole, papeterie...