Sebastien HARDOUIN

Après 10 ans d'expérience sur le terrain je me suis orienté vers un poste en bureau d'études dans le secteur ossature bois puis j'ai pris la direction de la charpente bois lamellé collé.



Compétences professionelles:

- 3 ans d'expérience en tant qu'ouvrier

- 4 ans d'expérience en tant que chef d'équipe

- 2 ans en tant que chef d'atelier

- 1 ans en bureau d etude en tant que dessinateur projeteur métreur dans le secteur de l'ossature bois.

- Aujourd'hui j'occupe un poste de dessinateur projeteur calculateur dans une entreprise de charpente bois lamellé collé dans le 85.



Au sein d'une entreprise de charpente/ossature bois, ma mission débutait à la pré-étude d’un projet et s’étendait jusqu’au lancement en fabrication :

- Etudes techniques, métrés et devis

- Relevés de cotes, dessins, dimensionnements, et préparation des dossiers pour la fabrication atelier et la pose chantier (utilisation de SEMA et MD BAT)

- Gestion des achats et relation fournisseurs.



Depuis février 2011 j'évolue dans la construction de charpente bois lamellé.

- Relevés de cotes, dessins, dimensionnements, et préparation des dossiers pour la fabrication atelier et la pose chantier (utilisation de MD BAT et CADWORK)



Mes compétences :

dessinateur

chef d'équipe

Calculateur