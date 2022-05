Sébastien HAUCK

Ingénieur motivé et passionné par le domaine du ferroviaire, je suis à la recherche d'opportunités afin de m'investir dans un des nombreux projets qu'offre ce domaine à travers le monde.

Ma formation d'ingénieur généraliste me permet d'avoir une vision et une compréhension globale d'un projet et des différentes contraintes qui y sont liées tant au niveau technique qu'au niveau organisationnel.

Mes connaissances personnelles dans le domaine ferroviaire, celles acquises lors de mes stages (notamment en signalisation) ainsi que la vision système que j'en possède me donnent la capacité de comprendre rapidement toute problématique dans le domaine. A cela s'ajoutent des connaissances solides en gestion de projet (finances, planning, qualité et sécurité) éprouvées au Chili.

Enfin, mes diverses expériences à l'international ainsi que la maîtrise de l'anglais et de l'espagnol me permettent d'être rapidement opérationnel au sein d'une équipe multiculturelle ou en expatriation.



Mes compétences :

Ferroviaire

International

Ingénierie système

C++

Automatismes industriels

Gestion budgétaire

Sécurité au travail

Gestion de projet

Marketing Digital

Ressources humaines