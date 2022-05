Sebastien HECQUET

Je suis une personne entière, sincère et honnête qui aime les relations humaines.

je possède un bon sens de l'écoute

Convaincu que pour réussir et aider les personnes à concrétiser un projet il faut être optimiste, passionné et ambitieux.

Malgré mon handicape, je suis quelqu'un de motivé, dynamique, toujours souriant et qui aime la vie et les gens.



Mes compétences :

Gestion des litiges clients

Prospection commerciale

Devoloppements réseaux commercial

Mise en place de partenariats

Negociation client

Réalisation de devis

Accueil et prise en charge des clients

Relance client