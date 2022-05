Soma NIANE

J'accompagne les salariés et les personnes en recherche d'opportunité ou repositionnement professionnel sur des prestations de reclassement / outplacement, de création/reprise d’entreprise et de formation professionnelle.



Je m'appuie sur une formation en Ressources Humaines complétée par des formations métier pour accompagner au bilan de compétences, reclassement professionnel et formation d'adultes grâce à ma certification en qualité de Formateur-Consultant.



Ceci, après une dizaine d'années d'intervention dans les Ressources Humaines en entreprise : processus de recrutement, gestion de la formation , gestion des compétences, mise en œuvre de PSE.

Je forme également depuis 2012 aux métiers du commerce,de la vente,des RH,des techniques de recherche d'emploi et suis habilité Jury professionnel.



Mes compétences :

Coaching professionnel

GPEC

Aptitudes relationnelles

Insertion socioprofessionnelle

Formation professionnelle

Ingénierie de formation

Conseil en recrutement

Animation de formations

Ciblage prospects

Réseaux d'entreprises

Développement commercial