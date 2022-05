Sebastien HEDIN

Assurances de personnes : épargne, placement, retraite, prévoyance, santé, emprunteur, obsèques, garantie des accidents de la vie, mutuelle de groupe .......



Assurances de biens : auto, habitation, propriétaire non occupant, flotte entreprise et agricole, multirisque professionnel, responsabilités civiles exploitation, dirigeant et décennale, bris de machine, ......



Pour tous particuliers et professionnels : agricole , artisans, commerçants , professions libérales, professions médicales et entreprises.



Mes compétences :

Développement commercial

Vente

Conseil

Assurance Vie

Gestion

Assurance

Management