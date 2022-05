2001 : Création d'une agence de communication touristique spécialisée sur les îles du monde.



2004 : Création et lancement de l'alliance hôtelière volontaire haut de gamme "Exclusive Island Hotels & Resorts"

Promotion , marketing et relations de presse de plus de 60 établissements membres, parmi les plus exclusifs au monde.



Mes compétences :

Communication

Hotel

Luxe

Marketing

Média

Presse

Voyage