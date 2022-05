Sébastien HELARY

Depuis octobre 2003 : Consultant Capgemini, entité BI



Parcours universitaire : DUT Statistique et Traitement Informatique des Données (STID) + DUIA en intranet d'entreprise



Domaines de compétences :

- Rédaction de spécifications techniques

- Rédaction de spécifications fonctionnelles

- Expertise SAS

- Développement de moteurs de calculs

- Application Web Java/J2EE

- Reporting statique et dynamique

- Modélisation

- Architecture de systèmes décisionnels

- Optimisation de requêtes et de traitements





J'ai développé des solutions pour des clients en SAS, Oracle, Java/Web et travaillé sur des environnements Unix, MVS et Windows.

Je me spécialise dans des technologies présentes dans le domaine de la Business Intelligence afin d'avoir une vision plus étendue sur la mise en place d'applications ou d'architectures BI.



Mes compétences :

Business

Décisionnel

Expert technique

J2EE

JAVA

Java j2ee

Microsoft Business Intelligence

Open Source

SAS

Technique

Web