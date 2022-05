Sebastien HENRY

C'est avant tout une histoire de passion. Tout d'abord guitariste dans un groupe de rock, je me suis pris de passion pour la prise de son, autodidacte à mes débuts je me suis vite rendu compte que la passion ne suffirait pas, j'ai donc suivi une formation complète à la S-A-E de Geneve et parallèlement régisseur son pour un groupe de huit personnes ce qui m'a fait avancé considérablement.

Ensuite je me suis tourné vers la télévision pour Visual TV depuis près d'un an comme assistant son, et depuis plusieurs mois je suis équipé pour faire de la prise de son professionnelle ce qui m'a permis de travaillé sur plusieurs court métrage et documentaire. Actuellement je suis à la recherche de projets de long/court métrage et documentaires, je suis ouvert à toute collaborations.



