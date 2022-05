Titulaire d'un Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG, Bac+3), je termine actuellement mon Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG, Bac+5).



En complément de cette formation, j'ai pu travaillé pendant deux ans au sein de la Fédération Nationale de Révision (ou FNR Révicoop), qui m'a permis de me spécialiser dans l'audit des coopératives agricoles.



Mes compétences :

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Coala