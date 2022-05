Sébastien HERMENT

Esthéticien à domicile, formateur à distance et membre de jury d'examen, je souhaite désormais donner un nouvel élan à ma carrière en devenant professeur d’esthétique ou formateur pour une grande marque de cosmétiques.



Pour y parvenir, j’ai choisi de préparer le Brevet de Maîtrise esthétique de niveau III (bac +2) pour me former à la pédagogie, à la gestion des ressources humaines et valider un titre D’excellence professionnelle.



Ayant formé une centaine de candidats au CAP esthétique à distance et permis à 92% d’entre eux d’obtenir ce diplôme, j’ai pu acquérir une expérience professionnelle dans la création de supports pédagogiques, le suivi, la fixation d’objectifs et l’évaluation.



Passionné par ces deux métiers, je me sens prêt pour occuper un tel poste.



Je suis méticuleux, pédagogue et sérieux.



Mes compétences :

Formation

Tutorat

Communication

Gestion des ressources humaines

E-learning

Gestion

Pédagogie

Microsoft Excel

Microsoft Word

Gestion administrative

Soins esthétiques

Esthetique