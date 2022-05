Sebastien HERMIDA

Partenaire des entreprises innovantes, Elyas Conseil les assiste dans leurs recherches de financement public.



Aides à la création, Crédit Impôt Recherche ou Innovation, subventions régionales, nationales ou européennes, labellisation… Face à la multitude de dispositifs et à l’évolution constante des critères d’éligibilité, identifier les aides auxquelles une entreprise peut prétendre s’avère souvent difficile. La vigilance des pouvoirs publics sur la bonne utilisation de ces aides exige en outre de monter rigoureusement son dossier.



Cabinet de conseil opérationnel, Elyas Conseil apporte à ses clients ses expertises technique, financière et juridique et leur permet d’augmenter leur capacité d’investissement, en toute sérénité. Au-delà de la démarche d’obtention de financements, Elyas Conseil les accompagne dans leur stratégie de développement.



Mes compétences :

Crédit Impôt Recherche

Gestion de projet

Innovation

Qualité

Conseil

Fiscalité

Formation

Financement de projet