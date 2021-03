Simon DANEL

IndusLab est une offre de services en industrialisation de produits et intégration de produits mécatroniques en petite et moyenne série.

Véritable boîte à outils de l'industrialisation de vos produits, nous vous accompagnons tout au long du cycle de vie de votre offre.

Que vous lanciez un nouveau produit, que vous ayez à faire face à des problématiques qualité, de capacité, d'organisation d'atelier ou de stratégie industrielle, nous pouvons vous aider à élaborer un diagnostic et trouver des solutions.



Domaines d'intervention :

- Design For Manufacturing

- Sourcing, suivi, audits fournisseurs

- Définition de processus de production et rédaction de documentation technique

- Conception, qualification de bancs de tests et outillages d'assemblage

- Création, duplication, transfert d'atelier de production

- Structuration d'équipes

- Lean Manufacturing

- Formations



Mes compétences :

Mécatronique

Reprise d'entreprise

Lean manufacturing

Industrie

Amélioration continue

Production

Médical

Développement

Gestion

Encadrement

Direction operations