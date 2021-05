Sebastien HERRMANN

J ai occupé la fonction de négociateur immobilier au sein de la direction du réseau Myappart France. Jai ainsi eu lopportunité de parfaire mes compétences dans la vente comme la négociation, la gestion dun portefeuille clients, la prospection physique et téléphonique.



Mes postes en tant que responsable de magasin et dassistant gérant dans la distribution mont permis daffiner mes capacités de vente, daccueil, et de communication. Jétais en charge de la gestion des stocks, de la négociation des conditions avec les fournisseurs, du SAV, ainsi que des encours et des litiges de factures avec mes clients.



Mes différentes expériences professionnelles ont développé ma capacité dadaptation et mes facilités relationnelles, qualités fondamentales et essentielles.



Mes compétences :

Vente

Management

Immobilier

Gestion

Développement commercial

Conseil