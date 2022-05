Sebastien HERVOUET

20 ans dans le service après vente automobile (concession)

J'ai progressé dans cet univers par le fait d'avoir occupé différents postes liés au service du client, à la vente et au management des équipes au quotidien.

Dans le cadre de ma réorientation professionnelle, je valide un titre III de conseiller clientèle banque et assurances.

Cette formation intègre 2 périodes de stage en entreprise de 7 semaines.

Je souhaite dans l'avenir accéder au poste de gestionnaire sinistre flotte automobile,ce qui est un rapport parfait avec mon parcours professionnel et en serait la continuité.



Mes compétences :

Gestion administrative

Service client

Marketing

Management