Sébastien HETUIN

Africa Eco-Resp est une entreprise intervenant dans le Green Business.



Notre cœur de Métier s'axe autour de deux volets :



1) Le recyclage des déchets industriels et déchets de bureau



2) L'accompagnement des entreprises pour l'amélioration de leurs politiques commerciales, économiques et écologiques. Pour ce volet nous nous appuyons sur une équipe d'experts QHSE, RSE aussi que sur des comportementalistes.



Africa Eco-Resp a développé depuis le début de l'année 5 filières de recyclage :



- Recyclage des Cartouches d'encre / Programme "Waste Against Trees"

- Recyclage des DEEE / Programme de Réduction de la Fracture Numérique

- Recyclage du Papier / Programme "your papers against school supplies"

- Recyclage des huiles hydrauliques et moteur au Congo

- Régénération et recyclage des batteries au Congo



A partir de janvier 2017, dans la continuité du programme de recyclage des cartouches d'encre, Africa-Eco-Resp distribuera au Congo des Cartouches d'Encre Compatibles remanufacturées. Elles permettront aux consommateurs et entreprises de baisser leurs coûts d'impression tout en réduisant leur empreinte carbone en effectuant des achats éco-responsables.



Mes compétences :

VRD

Hydrologie urbaine

Route

Développement durable

gestion de l'eau