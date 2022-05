Sébastien HEUNET

J’ai découvert la grande distribution par le biais d’un travail saisonnier. Diplômé d’informatique j’occupai pendant mes études le poste de préparateur de commandes fruits et légumes au sein de la logistique Carrefour. A la fin de mes études on me proposa un poste de responsable informatique de nuit. Diverses tâches m’étaient confiées, informatiques et administratives. Suite à une délocalisation je souhaitai poursuivre dans ce domaine mais au niveau du supermarché. En 2009 j’intégrai la branche supermarché du groupe Auchan avec l’enseigne Simply Market. Non diplômé d’étude de commerce j’ai du faire mes preuves au sein de deux rayons très important dans un supermarché à savoir les fruits & légumes et la boulangerie. Après de bons résultats j’ai évolué vers le poste Chef de rayon Frais.

Fort de toutes ses expériences dans les différentes structures logistique et distribution je reste passionné par mon métier.



Mes compétences :

Management

Informatique

COMMERCE

GESTION DE RAYON

Logistique

THEATRALISATION