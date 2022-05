Sebastien HOET

Grâce à ma formation commerciale (Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales, Bruxelles), j’ai acquis un bagage de connaissances et un savoir-faire en Vente et Marketing. Mes premières expériences professionnelles, successivement chez Spadel, Master Foods et HighCo Shelf Service, m'ont permis de développer des compétences complémentaires dans les domaines du Management et de la Gestion.



Créatif, rigoureux et très motivé, j’apprécie travailler en équipe. Les défis complexes me stimulent, particulièrement lorsqu’il font appel à une approche multidisciplinaire, d’où mon projet d’intégrer un groupe d’activité aussi diversifié que le vôtre.



Mes compétences :

Vente

Grande distribution

Marketing

Informatique

Management

Distribution

Communication

Gestion de projet

Biens de grande consommation

Key account management