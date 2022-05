Sébastien HOGUIN

Showave c'est avant-tout de la création de sites internet vitrine et ecommerce sous le CMS Wordpress pour les entreprises, les artisans et les associations.

Installé en Freelance récemment, et ayant travaillé plusieurs années au sein d'une agence web puis chef de studio graphique, je propose mes services pour développer votre image de marque à travers différents médias web et print.

Développer votre chiffre d'affaire en trouvant de nouveaux clients grâce à un site internet sobre, rapide et efficace, et une communication visuelle ciblée : tel est mon cheval de bataille !



Les services Web :

* Site vitrine

* Site ecommerce

* Blog

* Référencement



Les services Print :

* Création de logo

* Création et impression de supports imprimés (dépliant, catalogue, carte de visite, kakémono, plaquette, etc)



Les services + :

* Optimisation de site

* Formation Wordpress



Devis et audit gratuit :



Me contacter directement via mon site internet :

http://www.showave.fr



Mes compétences :

Graphisme

Développement web

Chaîne graphique

Communication visuelle

Référencement naturel

Web design

Formation