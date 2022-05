Sébastien HOLVOET

Sorti de mon école d'ingénieur, j'ai pratiqué 1.5 an dans une industrie textile en tant qu'ingénieur de production. Puis je suis entré chez VALEO en tant qu'ingénieur méthodes, j'ai ensuite occupé le poste de responsable SPV de mon secteur. Ensuite, je suis passé Superviseur de production pendant 4.5 ans. J'ai encadré, 50 personnes en 3x8 + WE. Je suis désormais responsable méthodes industrielles sur les périmètres Assemblage, mécanique, électronique de l'usine. Dans cette fonction, je suis amené à manager l'équipe dans le cadre de l'industrialisation des nouveaux produits et des nouveaux moyens.Je suis mobile plus particulièrement dans l'ouest ( de la Bretagne à l'Aquitaine).



Mes compétences :

Gestion de projet

Management opérationnel

Management de production