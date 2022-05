Je suis actuellement en poste dans la société ONECTRA spécialisée dans la radioprotection et la mesure nucléaire. Détaché sur le CEA de Saclay (91), je participe au démantèlement des Laboratoires Haute Activité (LHA) en tant que responsable radioprotection et mesure nucléaire.



Mes compétences :

Mercurad et microshield

Radioprotection

Spectrométrie