Messieurs,



Ma carrière m’a donné l’occasion de piloter le développement export dans des entreprises positionnées haut de gamme dans le secteur de la santé.



Après avoir exercé des responsabilités opérationnelles en tant que Directeur de zone, j’ai dans un deuxième temps occupé des postes de d’encadrement tout en conservant des territoires en direct. Aujourd’hui, en tant que Directeur Export, je suis membre du comité de direction.



Depuis de nombreuses années, je travaille dans un contexte mondial ce qui fait de moi aujourd’hui un manager à dominante internationale capable d’intervenir dans des contextes culturels très différents et de faire face à des complexités multiples.



Mon expérience s’est exercée :



• Au sein d’entreprises à culture européenne,

• Face au secteur de la santé mais aussi de la Grande Distribution Spécialisée,

• Dans des contextes principalement B to C mais aussi des contextes B to B avec les marques distributeurs.



Au-delà de mes compétences techniques, je crois avoir fondé mes succès sur :



• Une vision stratégique solide combinée à une attention constante aux détails opérationnels,

• L’accent mis sur la réalisation des budgets et le résultat,

• Un degré élevé d’adaptabilité et de réactivité.



Aujourd’hui mon parcours me confère une légitimité naturelle au sein de PME-PMI. Motivé par de nouveaux challenges plus entrepreneuriaux, je souhaite mettre à profit mon expérience dans le contexte de la Santé ou des secteurs connexes.



Je serais ravi de vous rencontrer pour en discuter.



Je vous prie d’agréer, Messieurs, mes salutations distinguées.



Franz HOPMANN







Mes compétences :

Allemand

Anglais

Animation

Animation d'un réseau

Distribution

Export

Grand export

Grande distribution

Manager