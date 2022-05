Sébastien HOUBRON

Fort d’une expérience de 12 ans dans l'immobilier, cela m'a permis d’acquérir des qualités d’écoute et de conseil auprès de la clientèle.



Mes compétences :

Vente

Location

Gestion locative

Gercop

Word

Excel

Pericles

Comptabilité gestion locative

Accueil physique et téléphonique

Encaissement des loyers

Rédactions et signatures des baux d'habitation

Régularisation des charges & Récup. TEOM

Gestion du pré-contentieux

Restitution des dépôts de garantie

Redaction et signature compromis de vente

Gestion et suivi des ventes en cours

Entrée de mandat (vente, gestion, location).

Investissement immobilier