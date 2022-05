Sébastien HOVART

Issu d'une formation d'ingénieur agriculture et environnement, j'ai fait rapidement le choix de me spécialiser dans la didactique et la vulgarisation scientifique par un DEA.

Cette formation m'a permis de travailler ensuite dans le cadre du futur Musée des Confluences, à la réalisation de supports de médiation et d'exposition.



Parrallèlement, mon intérêt pour le jeu m'a amené à développer de nombreuses activités ludiques associatives. La principale est la fondation en 2003 d'un bar associatif visant à faire découvrir aux adultes le monde important des jeux de société contemporain. Le succès de ce projet (plus de 2500 adhérents annuels, deux locaux commerciaux et une salariée) m'a encouragé à continuer à explorer les usages du jeu de société avec des publics adultes.



La rencontre de ces deux centres d'intéret s'est faite progressivement, notamment dans le cadre de mes fonctions au musée, qui me permirent de tester le jeu comme support de transmission de connaissances et de médiation.



Je fis donc le choix de quitter mon emploi au musée pour mettre sur pied mon projet de société conciliant jeu et formation. Après quelques expérimentations concluantes, j'ai donc pu en début d'année 2008 fonder 2nd Degré, société dédiée aux solutions ludiques pour la formation et la pédagogie.



Mes compétences :

Conception de jeux

Animation de formations

Ludopédagogie

Infographie

Animation d'ateliers