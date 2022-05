Sebastien HUBLIN

Bonjour,



Diplomé en 2008 de la formation Ingénieur Généraliste CESI, une mission d'un an m'a été confiée par la société COMPOSITE INDUSTRIE. La situation m'a amené à gérer une relation client (AIRBUS) et une interface industrialisation/Production tout en pilotant une équipe de projeteurs sur la conception des consoles cockpit de l'A350.

Après avoir piloté pendant 10 mois les activités support et forfait du suivi Nacelles Série sur site AIRBUS pour le compte de la Sté CT INGENIERIE, j'ai décidé de rejoindre en 2011 le groupe GECI International à Bordeaux sur des activités études.

Plusieurs sujets m'ont été confiés:

- Etude d'un nouvel aileron sur F406 (Reims-Cessna)

- Conceptions divers(Emports, Circuits statique et Pitot, Baies avioniques) sur projet ABE-NG (Fokker 100)

- Support Technique et coordination en Maintenance aéronautique (Réparations de Voilures sur AIRBUS A380 pour le compte de SABENA Technics).

Depuis plus de deux ans, STELIA AEROSPACE Bordeaux m'a confié la gestion technique de plusieurs chantiers de maintenance, réindustrialisation et transferts pour le programme ATR.

La volonté d'aller de l'avant , les challenges me motivent.





COMPÉTENCES :

Gestion de projet (WBS, Planification, Ressources, Délais)

Méthodes d’Analyse et de Résolution de Problèmes (3QO2CP, Brainstorming, Ishikawa, Pareto, Matrices de compatibilité, 8D, …)

Analyse de la valeur

Logiciels : CATIA V5, CADDS, Ms Project, Excel, Word, Powerpoint

Anglais : TOEIC 730



