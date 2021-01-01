Sebastien HUCHETTE

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ELEVEUR LAITIER DANS LE NORD,JE SUIS INSTALLE DEPUIS 1998,(39 ANS),JE FAIS PARTIE D'UN EARL POUR CE QUI EST DU DOMAINE DOMAINE AGRICOLE(EARL DE L'HERMITAGE),AVEC MON FRERE NOUS AVONS AUSSI CREE UNE SARL(SARL HUCHETTE FRERES) CONCERNANT LE DOMAINE DE L'E.T.A,DU TRANSPORT, ET DE L'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE DE CHAUX,JE SUIS INTERRESSE PAR LE FONCTIONNEMENT DE LA FILIERE AGRICOLE EN GENERAL(DU MACHINISME AU SECTEUR LAITIER EN PASSANT PAR LA FILIERE VIANDE)ET PLUS PRECISEMENT AUX MECANISMES QUI CONDUISENT A DES SITUATIONS DE MONOPOLES.JE FAIS PARTIE DU RESEAU FAIRE FRANCE(LAIT EQUITABLE).MES PROJETS SERAIENT DE DEVELOPPER L'E.T.A,ET D'Y CREER UN GARAGE AGRICOLE,INCLUANT LA VENTE DE MATERIELS AGRICOLES DIVERS.
Mes compétences :
CAPACITE DE TRANSPORT
BTS ACSE
Pas de formation renseignée