Sebastien HUCKE

Responsable Technique et Qualité de la chaîne des fournisseurs dans le domaine de l’aéronautique.



Reconnu comme ayant un très bon esprit d’analyse, je possède une solide expérience dans les processus d’assemblage structuraux d’avions. Autonome, motivé et persévérant, j’ai démontré à plusieurs reprises mon efficacité dans la gestion de projets. Je gère un portefeuille de plusieurs fournisseurs et workpackages dans une chaîne logistique internationale.



Je souhaite prendre part aux enjeux stratégiques industriels et commerciaux de la Supply Chain en pilotant de projets innovants et en développant des fournisseurs dans une entreprise étendue.



Mes compétences :

Gestion de configuration

Coordinateur technique

Supply chain

Engeenering

Manufacturing supply

Coordination

Manufacturing

Qualité

8D

Assemblage et montage mécanique

Relation fournisseurs

Suivi fournisseurs

Conformité

Gestion de la qualité

Audit qualité