Sebastien HUE (SEBASTIEN HUE)

Itinéraire d'un commercial pas spécialement gâté qui a appris.

J'ai du surmonter ma grande timidité pour exercer ce métier plus exigent qu'il n'y parait.

Une progression naturelle vers des postes de manager, sans les avoir cherché spécialement car je suis guidé par ce qui me stimule, m'enrichit, a du sens pour moi.

les 2 choses qui sont moteur dans mes démarches: l'humain et l'autonomie.



Aujourd'hui indépendant dans l'immobilier d'investissement je suis en quête de partage, de transmission...de nouveau!