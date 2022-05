Sebastien HUE

J'ai acquis pendant plus de 15 années en hôtellerie, une expérience de management d'équipe, de gestion financière, commercial, de l'accueil ainsi qu'une forte réactivité.







Mes compétences :

Disponible, discrétion et esprit de service

Gestion des priorités professionnelles

Capacité d'organisation et d'analyse

Gestion administrative et budgétaire

Anticipation, réactivité et force de proposition

Gestion et Management du personnel

Commercialisation de produits et services

TARS

SAGE PAIE

HOTEL

TOURISME

HOTIX