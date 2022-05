Sébastien HUGER

Issue d’une formation d'Ingénieur en matériaux et traitements de surface, j'ai débuté ma carrière professionnelle en 2002 dans une PME de découpe chimique et traitements de surface dans laquelle j'étais chargé de la gestion de la production du service de traitements de surface et d'électrodéposition de nickel.



En 2006 j'ai voulu donner un nouvel élan à ma carrière et j'ai integré un équipementier automobile de rang 1 et 2. J'étais chargé de la gestion de projets pour différents comptes clients ainsi que leur principal contact technique.



En 2010 j'ai changé de secteur d'activité pour m'orienter vers une entreprise dédiée à l'injection plastique et thermoformage pour des clients du mass market où j'ai occupé le poste de chef de projet.



En 2011, j'ai integré un grand groupe fournisseur de rang 1 comme ingénieur achat outillages internes. J'étais le principal contact achat auprès des fournisseurs où j'avais pour missions de gérer la phase d'offre, de suivre les plannings de réalisation des outillages ainsi que la gestion des phases projet achat.



En Septembre 2011, j'ai rejoins ACI (Renault) comme prestataire de service au sein de Segula. J'étais en charge la gestion de projets d'outillages d'emboutissage.



En Juin 2012, j'ai intégré Alten pour y effectuer une mission au sein d'un fournisseur de rang 1 en tant qu'ingénieur process sur de l'industrialisation des nouveaux produits.



Actuellement je suis responsable projets dans le packaging de luxe sur des produits en aluminium oxydés, décorés ou non, avec ou sans assemblage, au sein de Qualicosmetics appartenant au groupe Qualipac. Je gére des projets d'industrialisation de composants pour le compte de clients du luxe comme Chanel, LVMH, Puig, L'Oreal, P&G... Je participe aussi aux cotations des devis pour de nouveaux besoins clients.



Mes compétences :

Gestion de projet

Autocad

matériaux

traitements de surface

automobile

qualité

Catia

Emboutissage

Microsoft Project