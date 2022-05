Sébastien HUGUES

Rigoureux avec un grand sens de l’engagement.

J’aime le travail en équipe, et m’adapte rapidement et facilement à tout nouveau défi.

Mes principales compétences sont :

- La conception mécaniques,

- La responsabilité de la qualité des études, des dossiers transmis pour assurer la réalisation des affaires.

- La garanti d’une réalisation conforme aux exigences clients,

- La garanti du respect des budgets et des délais, et la gestion des plannings,

- La gestion des ressources et de la sous traitance,

- La rédaction des cahiers des charges fournisseurs, l'analyse des offres et le suive des fabrications.



Mes compétences :

Solidworks

Autocad

Conception mécanique

Project Management Office

Rédaction technique

Microsoft Office

Suivi D'études