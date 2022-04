Carlos CABEZON

Ancien Gérant de la Société SCMI crée en 1989 située à côté de MAUBEUGE à JEUMONT



Reprise actuellement par Mr DUBOIS DENDIEN Isidore SCMI est devenu SCMI NP



SCMI NP peut éventuellement intéresser différents services ..



Travaux neufs , Méthodes , Production ,Maintenance , …



SCMI NP et toute son équipe , peut prendre en compte une grande diversité de vos problèmes rencontrés dans l’exploitation de votre atelier , grâce à :



-Etude ( AUTOCAD et DAO 3D « Solidworks » Calcul et simulation Logiciel de déformation des matériaux ) ( 3 Stations DAO )

-Réalisation D’Ensembles Mécano soudés ( Atelier de 1500 M2 )

-Réalisations d’Ensemble Mécanique .

-Prestations sur Site ( Maintenance de vos machines )



Mes compétences :

Montage

Maintenance

Mécanique

Solidworks

Servomechanisms

Microsoft Word

Microsoft Excel

ISO 900X Standard