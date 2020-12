Simple , mais pas que : Leader et organisateur , j'aime emmener mes équipes vers de nouveaux challenges . Mon appétit pour tout ce qui est neuf et ma capacité naturelle à ne pas me contenter des acquis font de moi un développeur / défricheur ; mon attrait pour le collectif me permet de n'être jamais à cours de ressources .



Mes compétences :

Innovation

Ouvert aux autres

Adaptibilité

Qualité

Industrialisation