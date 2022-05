Sébastien HUSS

Les connaissances que j’ai acquises, ma motivation et aussi mon dynamisme constituent des atouts indispensables que je met en place dans mon travail. Je suis polyvalent, autonome et rigoureux.



J’ai développé des sites vitrines sous Wordpress, Laravel et un CMS propriétaire en MVC ainsi que des sites e-commerce sous Prestashop 1.6 et 1.7. J'ai également développé plusieurs projets personnels sous Wordpress et Laravel.



Mes compétences :

Javascript

CSS 3

Json

POO

Twig

PHP 5/7

Ajax

MySql

Blade

Bootstrap

Smarty

JQuery

HTML 5