Klyde THÉMÉ

Je suis Klyde, développeur Web FullStack indépendant.

Je suis passionné par le développement qu'il soit natif ou web depuis 1999 et je me suis spécialisé dans le développement Web dans lequel je me suis reconnu.

Mon expérience professionnelle dans le domaine commence en 2006, date depuis laquelle je n'arrête plus de développer et daccroître mes connaissances, entre autres en technique, en PHP et en JavaScript, langages que je maîtrise, avec lesquels je prends grand plaisir à travailler, que ce soit avec un framework comme Symfony, CakePHP ou encore avec ReactJS et VueJS.



Aujourd'hui, je tente l'aventure de l'entrepreneuriat en devenant développeur Freelance, en proposant mes compétences à l'accomplissement de vos projets web.



Site Web : https://nuargos.fr