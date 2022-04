Bonjour,



Titulaire d’une Licence de Traduction/Interprétariat d’Anglais et Français Bac +3, passionnée par les langues étrangères, je suis fière de mon parcours professionnel.



Consciencieuse, je me montre assidue et organisée. Je possède une expérience de 5 ans dans l'Audit & Stratégie QHSE, plus de 10 ans dans le Secrétariat de Direction dans des sociétés multinationales en Europe dans le secteur privé : Agroalimentaire, Pharmaceutique, Informatique et 2 ans au Conseil de l'Europe à Strasbourg.



Je dispose d’une bonne connaissance des logiciels informatiques, Lotus Notes,SAP, SAGE, SUN, SIEBEL, QAD, Word, Excel, dolibarr, Powerpoint, Outlook, Internet et je maîtrise parfaitement l’Anglais, le Français, le Portugais et l'Espagnol.



Rigoureuse, autonome et dotée d’un bon relationnel, cordiale, j’ai toujours su établir une excellente relation, fondée sur la confiance et transparence.



Je m’implique énormément dans les projets qui me sont confiés.



Mes salutations distinguées,



Carla PEREIRA



Mes compétences :

Achats

Anglais

Assistante polyvalente

Espagnol

Espagnol bilingue

Export

Français

Juridique

polyvalente

Portugais

Secrétaire de direction

Administratif

Secrétariat