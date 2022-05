Sébastien HUYGELIER

Recherche d'un poste sur la région parisienne / Hauts de Seine

+10 ans expérience en BE :

- mécanique/chaudronnerie

- Bases en charpenterie

dessinateur CAO/DAO Inventor (notions CATIA / notions solidwork) et Autocad si nécessaire

Utilisation et administration de Vault

Réalisation et suivi de petites affaires en autonomie du projet à la livraison (principalement en France ou CEE)

Réalisation d'affaires au sein du trio chargé d'affaire / projeteur / dessinateur

Tâches usuelles :

- Organisation du projet

- demandes de prix

- passage de commandes

- réalisation des plans de détail et d'ensemble

- suivi de fabrication

- montage

- contrôle

- mise en place du transport

- suivi client



Mes compétences :

Recherche et Développement

Dessinateur sur DAO/CAO

Conducteur de travaux

Outils bureautiques