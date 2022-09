Le groupe INATIS est une entreprise d’Ingénierie et Conseil en technologies fondée en 2003. Nous sommes spécialisés dans l’assistance technique pour nos clients à travers nos prestations forfaitaires.

Notre goût pour les défis technologiques et le savoir-faire de nos collaborateurs nous permet d’intervenir aujourd’hui efficacement sur toutes les phases d’un projet EPCC, en France et à l’International, dans le domaine du Pétrole et Gaz, de l’Industrie, du Transport et de l’énergie.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet : http://www.inatis.fr/



Rejoindre INATIS, c’est rejoindre une PME à taille humaine, dynamique et proche de ses collaborateurs.



Nos valeurs :

Esprit d'équipe

Dynamisme

Ecoute

Ambition



Si vous souhaitez rejoindre nos équipes et vivre une expérience professionnelle enrichissante, veuillez nous transmettre votre CV à l’adresse suivante : careers@inatis.fr



Nos offres d'emplois : http://www.jobs.net/jobs/inatis/fr/all-jobs/



Vidéo de présentation du Groupe INATIS : https://www.youtube.com/watch?v=gYHln3EcAXw



Mes compétences :

Pétrole

Pétrochimie

Transport

Ressources humaines

Conseil

Automobile

Aéronautique

Ingénierie

Industrie

Recrutement